Душевнобольной мужчина изрубил топором мать и сестру и поджег их дом

В Азербайджане молодого человека задержали за нападение с топором на родственниц

В Азербайджане молодого человека подозревают в нападении на мать и сестру. Об этом сообщает Vesti.az.

Инцидент произошел в Товузском районе, где подозреваемый проживал в доме вместе с родственницами. По данным издания, 31-летний мужчина с психическим расстройством схватился за топор и нанес травмы 25-летней сестре, затем ударил 55-летнюю мать. После этого молодой человек поджег дом.

В результате обеих госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но подробности появились только о состоянии младшей родственницы.

«Женщине была диагностирована тяжелая открытая черепно-мозговая травма с вытекающей спинномозговой жидкостью, травматический шок», – сообщается в публикации.

Матери мужчины оказали помощь, но спасти не смогли.

Молодого человека уже задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия.

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