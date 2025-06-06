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Душевнобольной мужчина изрубил топором мать и сестру и поджег их дом

В Азербайджане молодого человека задержали за нападение с топором на родственниц
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Depositphotos

В Азербайджане молодого человека подозревают в нападении на мать и сестру. Об этом сообщает Vesti.az.

Инцидент произошел в Товузском районе, где подозреваемый проживал в доме вместе с родственницами. По данным издания, 31-летний мужчина с психическим расстройством схватился за топор и нанес травмы 25-летней сестре, затем ударил 55-летнюю мать. После этого молодой человек поджег дом.

В результате обеих госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но подробности появились только о состоянии младшей родственницы.

«Женщине была диагностирована тяжелая открытая черепно-мозговая травма с вытекающей спинномозговой жидкостью, травматический шок», – сообщается в публикации.
Матери мужчины оказали помощь, но спасти не смогли.

Молодого человека уже задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия.

Ранее под Волгоградом спор отца и сына из-за религии привел к поножовщине.

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