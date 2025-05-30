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Общество
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Стало известно об аресте производителя российского «Оземпика»

Mash: производителя российского «Оземпика» арестовали за дачу взятки в Минздраве
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Shutterstock

Генерального директора завода по производству российского аналога «Оземпика» арестовали якобы за попытку дать взятку сотруднику Минздрава. Таким образом представитель компании хотел поспособствовать регистрации своего препарата, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, работника ведомства также арестовали.

«Генерального директора ООО «Джодас Экспоим» Парсада Сингх Шаши Шанкара и начальника отдела Департамента Минздрава Алексея Сазонова задержали 26 мая, а сегодня Замоскворецкий суд арестовал обоих на 2 месяца. Предварительно, Парсад хотел выпустить на рынок свой аналог «Оземпика», который производит его компания «Семаглутид Дж», — сказано в посте.

В нем также сказано, что этой весной Минздрав исключил сразу несколько препаратов компании из государственного реестра лекарств из-за проблем с документами. В конце мая ведомство вычеркнуло «Оземпик» российского производства из реестра.

В конце мая этого года «Известия» сообщали, что средства для похудения Azempic+ и Turbo Ozemріс российских производителей «Атриум» и «Амбрелла» незаконно используют наименование датского препарата от диабета «Оземпик». В ходе экспертизы этих БАДов специалисты выяснили, что «жиросжигатели» не имеют ничего общего с «Оземпиком», при этом их название, упаковка и торговый знак до степени смешения напоминают оригинальное лекарство для лечения диабета.

Ранее ученые выяснили, что «Оземпик» и его аналоги вызывают отвращение к вину и мясу.

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