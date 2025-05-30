Стало известно об аресте производителя российского «Оземпика»

Генерального директора завода по производству российского аналога «Оземпика» арестовали якобы за попытку дать взятку сотруднику Минздрава. Таким образом представитель компании хотел поспособствовать регистрации своего препарата, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, работника ведомства также арестовали.

«Генерального директора ООО «Джодас Экспоим» Парсада Сингх Шаши Шанкара и начальника отдела Департамента Минздрава Алексея Сазонова задержали 26 мая, а сегодня Замоскворецкий суд арестовал обоих на 2 месяца. Предварительно, Парсад хотел выпустить на рынок свой аналог «Оземпика», который производит его компания «Семаглутид Дж», — сказано в посте.

В нем также сказано, что этой весной Минздрав исключил сразу несколько препаратов компании из государственного реестра лекарств из-за проблем с документами. В конце мая ведомство вычеркнуло «Оземпик» российского производства из реестра.

В конце мая этого года «Известия» сообщали, что средства для похудения Azempic+ и Turbo Ozemріс российских производителей «Атриум» и «Амбрелла» незаконно используют наименование датского препарата от диабета «Оземпик». В ходе экспертизы этих БАДов специалисты выяснили, что «жиросжигатели» не имеют ничего общего с «Оземпиком», при этом их название, упаковка и торговый знак до степени смешения напоминают оригинальное лекарство для лечения диабета.

Ранее ученые выяснили, что «Оземпик» и его аналоги вызывают отвращение к вину и мясу.