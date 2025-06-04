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В Германии автомобиль врезался в группу школьников

Bild: под Кёльном автомобиль врезался в группу школьников
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В городе Хюрт недалеко от Кёльна (Германия) автомобиль въехал в группу школьников, сообщает Bild со ссылкой на правоохранителей.

«Мы исходим из того, что произошел несчастный случай», — отметили в полиции.

По предварительным данным, пострадали два ребенка. Свидетельств того, что водитель намеренно въехал в детей, пока нет.

До этого в Нижней Саксонии произошло столкновение школьного автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде. 16-летняя девочка получила серьезные травмы. Еще двое детей и водитель автобуса отделались легкими травмами.

На месте происшествия работал спасательный вертолет. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что грузовик НАТО перевернулся в Румынии.

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