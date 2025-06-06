Налоговую проверку Ura.ru за 2021 год пересмотрят

Федеральная налоговая служба (ФНС) пересмотрит итоги налоговой проверки Ura.ru за 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителей правоохранительных органов.

«Ревизия поможет вскрыть ошибки, допущенные при бывшем главе УФНС [Сергее] Логинове, который покинул должность в мае 2024 года, а позже объявлен МВД России в розыск и заочно арестован по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

В августе 2021 года ФНС провела аудит бухгалтерии издания за период с 2018 по 2021 год из-за подозрений о возможном несоответствии деятельности Ura.ru закону о СМИ, согласно которому гражданин РФ, имеющий гражданство иного государства, не может владеть более 20% акций СМИ.

6 июня редактора Ura.ru Аллаярова арестовали на два месяца по делу о взятке своему дяде.

По версии следствия, он якобы передал 20 тыс. рублей своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, для получения сведений. В Ura.ru называют Аллаярова жертвой оговора со стороны родственника, который желает смягчить свое наказание за другой преступный эпизод.

Ранее Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам Ura.ru.