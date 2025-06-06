На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Налоговую проверку Ura.ru за 2021 год пересмотрят

ТАСС: ФНС пересмотрит итоги налоговой проверки Ura.ru за 2021 год
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) пересмотрит итоги налоговой проверки Ura.ru за 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителей правоохранительных органов.

«Ревизия поможет вскрыть ошибки, допущенные при бывшем главе УФНС [Сергее] Логинове, который покинул должность в мае 2024 года, а позже объявлен МВД России в розыск и заочно арестован по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

В августе 2021 года ФНС провела аудит бухгалтерии издания за период с 2018 по 2021 год из-за подозрений о возможном несоответствии деятельности Ura.ru закону о СМИ, согласно которому гражданин РФ, имеющий гражданство иного государства, не может владеть более 20% акций СМИ.

6 июня редактора Ura.ru Аллаярова арестовали на два месяца по делу о взятке своему дяде.

По версии следствия, он якобы передал 20 тыс. рублей своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, для получения сведений. В Ura.ru называют Аллаярова жертвой оговора со стороны родственника, который желает смягчить свое наказание за другой преступный эпизод.

Ранее Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам Ura.ru.

Все новости на тему:
Обыски в Ura.ru
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами