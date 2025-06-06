Рецидивист изнасиловал трехлетнюю девочку и бросил около метро

В Индии мужчину обвинили в похищении и изнасиловании трехлетней девочки. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Ребенок проживал с родителями недалеко от метро. Накануне старшие члены семьи заметили, что дочери нет дома, и обратились в полицию. В тот же день девочку обнаружили под мостом метро без сознания. Выяснилось, что ее изнасиловали.

За информацию о преступнике объявили награду, полицейские тем временем просматривали камеры видеонаблюдения.

Вскоре выяснилось, что над ребенком надругался рецидивист, в отношении которого уже возбуждались уголовные дела. Предположительно, он похитил пострадавшую.

Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать мужчину, но он оказал сопротивление.

«Когда его попросили сдаться, он открыл огонь по полицейским. В ответном огне он получил ранения», – сообщается в публикации.

Мужчину доставили в больницу с серьезными повреждениями, но спасти не смогли.

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