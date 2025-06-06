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Маленькая девочка выпала из окна восьмого этажа и выжила

В Вологде четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа
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FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

В Вологде ребенка госпитализировали после падения с высоты. Об этом сообщает «Спасатели на связи».

Инцидент произошел на улице Конева. По данным Telegram-канала, четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа. Судя по фото, вместе с ним упала и москитная сетка.

В результате ребенок выжил. Прибывшие на место медики направили его в больницу. Характер травм и другие подробности о состоянии девочки не уточняются.

Подобный случай произошел в Кирове. Десятимесячный младенец случайно выпал из окна, из-за чего получил перелом затылочной кости и ушибы.

Ребенку понадобилась помощь медиков. Специалисты назначили пострадавшему курс лечения, после которого выписали пациента в удовлетворительном состоянии. Тем не менее, ему предстоит еще некоторое время посещать невролога.

До этого в Москве младенец выжил после выпадения из окна девятого этажа. Пострадавший попал в больницу.

Ранее школьник случайно сорвался с восьмого этажа после попытки впечатлить друзей.

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