Авиакомпании РФ перевезли в 2025 году почти 2 млн человек по льготным программам

Авиакомпании перевезли в 2025 году 1,9 млн человек по субсидируемым программам

В период с января по май 2025 года российские авиаперевозчики реализовали более 2,8 миллиона билетов в рамках государственных программ субсидирования внутренних авиаперелетов, обеспечив перевозку 1,9 миллиона пассажиров. Об этом сообщила Росавиация.

«За пять месяцев 2025 года российские авиакомпании продали более 2,8 млн билетов и перевезли 1,9 млн человек по федеральным программам субсидирования перевозок», — говорится в сообщении.

Субсидии охватывают три ключевые программы: воздушные маршруты на Дальний Восток и в Калининградскую область, прямые рейсы между регионами России без транзита через Москву, а также социально значимые перелеты внутри Дальневосточного федерального округа.

В ведомстве сообщили, что наибольшее количество проданных билетов и перевезенных пассажиров — 1,5 миллиона и 1,2 миллиона соответственно — было зарегистрировано в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Второе место занимает программа поддержки перевозок на Дальний Восток и в Калининград, по которой было перевезено 521,9 тысячи пассажиров и продано 1,1 миллиона билетов. Кроме того, в рамках программы субсидирования социально значимых маршрутов Дальневосточного федерального округа реализовано 265,2 тысячи билетов, а перевезено 174,5 тысячи пассажиров.

Заместитель руководителя Росавиации Алексей Буевич отметил, что три субсидируемые программы охватывают 412 маршрутов, на которых работают 25 авиакомпаний.

До этого заместитель главы Минтранса Дмитрий Зверев сообщил, что ведомство рассматривает возможность введения овербукинга на авиарейсах, выполняемых как минимум два раза в сутки.

Ранее россиян предупредили о значительном скачке цен на авиаперелеты.