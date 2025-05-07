В Госдуме дали совет россиянам, испытывающим проблемы с мобильной связью

Россиянам, испытывающим неудобства из-за перебоев с мобильной связью, нужно отнестись к этому с пониманием и «отдать себя в руки профессионалов». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Для обеспечения безопасности предпринимаются беспрецедентные меры. Могу сказать, что это происходит не только в Москве. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге и периодически тоже вижу, что сигнал не такой устойчивый, как мы все привыкли. Нужно отнестись с пониманием. Безопасность людей в эти торжественные дни празднования юбилея Великой Победы — это абсолютный приоритет», — сказал депутат.

Он добавил, что «все мы должны отдаться в руки профессионалов. Наши специальные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности».

«С помощью мобильного интернета и других технологий в том числе могут совершаться и правонарушения. Я понимаю, что мы все привыкли и к разным сервисам, и что у нас в смартфонах есть фактически весь мир с точки зрения получения услуг и информации, но безопасность должна быть обеспечена в приоритетном порядке», — заключил Боярский.

В ближайшие дни будут наблюдаться сбои в работе мобильных операторов в Москве. По данным сервиса Downdetector, неполадки со связью наблюдаются у пользователей «Мегафона», Tele2, МТС и «Билайна». Также о сбоях в работе заявили в пресс-службе сервиса «Яндекс Go».

Ранее Песков рассказал, как долго будут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета.