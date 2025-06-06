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Врач: проблему эмоционального выгорания отпуском не решить

Врач Шуров: длительный отдых не избавит от эмоционального выгорания
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Shutterstock

Эмоциональное выгорание, при котором характерны апатия, раздражительность, депрессия и тревога, отпуском не решить. Об этом в беседе с aif.ru предупредил психотерапевт Василий Шуров.

«Надо понимать, что с помощью отдыха восстановиться не получится. Даже в начальной стадии эмоционального выгорания, при астении», — подчеркнул Шуров.

Он также отметил, что пустив выгорание на самотек, человек может начать злоупотреблять алкоголем, саботировать рабочие обязанности и видеть вокруг себя только неблагодарных людей.

Врач посоветовал обратиться за консультацией к специалисту и задуматься о смене работы или профессии в целом.

Согласно недавнему исследованию Via MD и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», в 50% российских компаний за последний год отмечается рост текучести кадров. 77% организаций фиксируют ухудшение атмосферы в коллективе, в том числе из-за эмоционального выгорания у персонала. На этом фоне работодатели начали применять различные меры борьбы с негативным психическим состоянием сотрудников, чтобы уберечь их от увольнения. В частности, компании разрабатывают программы ментального здоровья, приглашают психологов и вводят гибкий график.

Ранее стало известно, кому больше всего грозит выгорание в 2025 году.

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