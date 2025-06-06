Стало известно, кому больше всего грозит выгорание в 2025 году

Причиной стресса в современном мире становятся не только неожиданные неприятные события. На первое место все чаще выходит стресс, получаемый человеком на рабочем месте, и именно он оказывает самое сильное влияние на психологическое состояние, рассказала «Газете.Ru» Наталья Безус — психолог, магистр нейропсихологии и нейрокоучинга, преподаватель психологических дисциплин.

«В числе профессий, где риск выгорания особенно высок, в 2025 году остаются медицинские работники. Последствия пандемии COVID-19 до сих пор ощущаются в системе здравоохранения, и медики продолжают работать в условиях постоянного стресса и эмоционального напряжения. Им приходится справляться с высокой нагрузкой, принимать быстрые и ответственные решения, а также взаимодействовать с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии», — объяснила она.

Сложная ситуация наблюдается и в сфере образования. Учителя сталкиваются с бесконечными реформами, ростом количества контрольных и экзаменов, а также необходимостью работать с детьми, нуждающимися в особом подходе. Часто не хватает времени и ресурсов, что влияет и на качество преподавания, и на эмоциональное состояние самих педагогов.

Не меньше подвержены стрессу и специалисты в области технологий, такие как программисты и эксперты по кибербезопасности. Стремительное развитие отрасли требует постоянного обучения и адаптации к новым задачам. Давление создают сжатые сроки выполнения проектов и необходимость противостоять кибератакам, все это требует высокой концентрации и изматывает психологически.

«Работники сферы обслуживания — бармены, официанты, продавцы — также находятся в зоне риска. Их работа связана с необходимостью удовлетворять запросы клиентов, разрешать конфликты и справляться с нестабильным графиком. Часто они работают в условиях нехватки персонала, и это только усиливает нагрузку», — предупредила эксперт.

Наконец, в группу наиболее подверженных выгоранию входят и сами психологи. Сегодня потребность в психологической помощи особенно велика, поддержку ищут представители самых разных профессий, от врачей до политиков. Однако сами психологи работают в непростых условиях, под давлением законодательных ограничений и с высокими требованиями к квалификации.

«Если вы рассматриваете возможность связать свою жизнь с одной из этих профессий, стоит заранее подумать о способах защиты своего психоэмоционального состояния. Соблюдение режима работы и отдыха, осознанное отношение к собственному благополучию и профилактика стресса становятся неотъемлемыми элементами профессиональной устойчивости», — резюмировала психолог.

Ранее эксперт дала советы, что делать в периоды выгорания.