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В России выросло потребление кетчупа и томатной продукции

Россияне стали чаще употреблять кетчуп и томатную продукцию
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Shutterstock/FOTODOM

В России на ежедневной основе чаще всего употребляют томатную продукцию мужчины. Это показало исследование потребительских предпочтений россиян, проведенное ТМ «Пиканта» совместно с Online Market Intelligence (OMI), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Наши данные подтверждают, что мужчины потребляют томатную продукцию с большей регулярностью. Например, ежедневное потребление протертой мякоти томатов среди мужчин составило 16,7%, тогда как среди женщин этот показатель несколько ниже — 11,3%. Также мы наблюдаем рост потребления изделий из томатов: за последний год объем потребления томатной продукции увеличился на 45%», — отметил директор томатного направления ТМ «Пиканта», Игорь Морозов.

Ежемесячный выбор томатной продукции (кетчуп, томатная паста, протертая мякоть томатов) составил 7,8% у мужчин против 5,5% у женщин. Кетчуп предпочитают 46% мужчин против 38% женщин. Томатный сок оказался более популярным у мужчин (9,7%) по сравнению с женщинами (7,1%).

Консервированные томаты вошли в список фаворитов у 9% мужчин, тогда как среди женщин их выбрали 6,9%.

Эксперты объяснили это особенностями мужского и женского организма.

Мужчины, как правило, имеют больший объем крови (5-6 литров) по сравнению с женщинами (4-4,5 литра), а также менее выраженную жировую ткань (12% против 26% у женщин). Быстрый обмен веществ и повышенная температура тела также могут быть внешними факторами, влияющими на их пищевые предпочтения. Высокая частота употребления томатов мужчинами может быть связана с предпочтениями в питании. Томаты часто используют в мясных блюдах и закусках, которые традиционно более популярны среди мужчин.

Ранее выяснилось, что каждый третий россиянин никогда не завтракает.

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