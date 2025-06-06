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Россиян предупредили об опасности кетчупа

Врач Дианова: кетчуп может спровоцировать изжогу
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Shutterstock

Кетчуп может навредить организму, потому что в нем содержится сахар. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, его количество может варьироваться в зависимости от производителя, поэтому важно изучать состав продукта, особенно людям с сахарным диабетом.

«Полностью же отказаться от сахара в кетчупе не получится, в противном случае он станет слишком кислым. <...> Также стоит помнить, что такой соус изготавливают на основе томатов. А злоупотребление этими овощами способно спровоцировать изжогу», — отметила Дианова.

Врач добавила, что кетчупы с большим количеством соли могут представлять опасность при гипертонии и почечной недостаточности. Кроме того, соус может вызывать привыкание у детей, поэтому им стоит давать его дозированно.

Исследование потребительских предпочтений россиян, проведенное ТМ «Пиканта» совместно с Online Market Intelligence (OMI), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в России на ежедневной основе чаще всего употребляют томатную продукцию мужчины.

Ранее диетолог назвала главные источники скрытого сахара в рационе.

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