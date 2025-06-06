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В Екатеринбурге начался суд над редактором Ura.ru Аллаяровым

Осторожно, новости: суд закрыл заседание по делу редактора Ura.ru Аллаярова
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Екатеринбурге начался суд по делу редактора свердловского информационного портала Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки. Заседание закрыли для представителей СМИ, сообщает Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

«Перед закрытием заседания следователь заявил, что расследование находится в активной фазе и может быть разглашена тайна следствия. После этого журналистов вывели из зала суда», — сказано в сообщении.

Уточняется, что слушание проходит в Ленинском суде.

По версии следствия, Аллаяров якобы передал 20 тыс. рублей своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову для получения сведений. Сам Аллаяров обвинения отрицает. В Ura.ru называют его жертвой оговора со стороны родственника, который желает смягчить свое наказание за другой преступный эпизод.

6 июня журналисты Ura.ru сообщили, что главного редактора сайта Диану Козлову увезли на допрос силовики. Она проходит как свидетель, уточнили в информагентстве.

Незадолго до этого медиаменеджер опровергла сообщения о своем допросе в видеообращении из главной редакции издания в Екатеринбурге. По словам Козловой, из-за обысков была парализована работа и екатеринбургской редакции издания, и всех отделов, которые территориально находятся в главном офисе Ura.ru – а именно службы информации, отделов визуала, социальных сетей и других отделов издания.

Ранее Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам Ura.ru.

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