Главред Ura.ru прокомментировала сообщения о своем допросе

Главный редактор издания Ura.ru Диана Козлова опровергла сообщения о своем допросе в видеообращении из главной редакции издания в Екатеринбурге. Кадры ее обращения размещены в Telegram-канале Ura.ru.

«Появилась информация, что якобы меня и еще ряд сотрудников увезли на допрос, на данный момент это не соответствует действительности. Но сотрудники ФСБ в офис к нам действительно приходили и обещали вернуться еще раз», — рассказала Козлова.

По словам Козловой, из-за обысков была парализована работа и екатеринбургской редакции издания, и всех отделов, которые территориально находятся в главном офисе Ura.ru – а именно службы информации, отделов визуала, социальных сетей и других отделов издания.

До этого сообщалось, что 6 июня суд изберет меру пресечения редактору Ura.ru Денису Аллаярову по делу о взятке.

По версии следствия, он якобы передал 20 тыс. рублей своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову для получения сведений. Сам Аллаяров обвинения отрицает. В Ura.ru называют его жертвой оговора со стороны родственника, который желает смягчить свое наказание за другой преступный эпизод.

Ранее Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам Ura.ru.