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На «Неделе российского ритейла» предложили дифференцировать подход к регулированию алкоголя

На «Неделе российского ретейла» обсудили регулирование алкогольной отрасли
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Depositphotos

Меры против нелегального и суррогатного алкоголя должны быть жесткими, но и регулирование легального сегмента нуждается в пересмотре. Об этом в рамках «Недели российского ритейла» заявил депутат Госдумы Александр Кирьянов.

Участники сессии «Сухому закону быть? Последствия чрезмерного регулирования оборота алкогольной и пиво-безалкогольной продукции для производителей, ритейла и потребителей» обсудили, как реализовать более взвешенный подход в регулировании алкогольной отрасли. В дискуссии приняли участие представители Госдумы, РАТК, Минпромторга, Союза потребителей, научного и бизнес-сообщества.

Кирьянов подчеркнул готовность разрабатывать концептуальные отраслевые законы в части слабоалкогольной продукции, но отметил важность инициативы самой отрасли.

«Мы готовы к разработке концептуальных отраслевых законов, но инициатива должна идти от самой отрасли, с опорой на экспертизу и научную базу», — сказал он.

Директор института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Сутырина раскритиковала единый подход ко всем видам алкогольной продукции. По ее словам, регулирование пива, вина и крепкого алкоголя должно различаться, так как попытки уравнять их в рамках концепции 2009 года привели к росту серого рынка.

Директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти «Балтики» Ирина Федорова отметила, что необходим единый стратегический документ, который бы учитывал специфику пивобезалкогольной отрасли.

«Формирование стратегии развития пивобезалкогольной отрасли помогло бы увязать задачи государства по сбалансированному подходу к ответственному потреблению. Отмечу, что комплекс регуляторных мер, применяемых сейчас, привел к формированию нелегального рынка с долей в 16-22% в зависимости от региона», — сказала она.

По данным ВЦИОМ, потребление алкоголя в России за последние 15 лет сократилось, однако население устало от запретительных мер. По словам представителей центра, россияне хотят видеть органичные инициативы, направленные на здоровый образ жизни.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что ключ к решению лежит в балансе: диалоге, понятных правилах и единых подходах на федеральном уровне. Регулирование должно учитывать особенности всех сегментов алкогольной отрасли, чтобы не допустить роста нелегального рынка.

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