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Назван неожиданный продукт, полезный для мужского здоровья

Диетолог Павлюк: томатная паста полезна для мужского здоровья
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Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

Томатная паста, сделанная способом пюрирования, — особенно полезна для мужского здоровья. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк.

«Там содержится ликопин — одна из форм витамина А растительного вида. Она в пюрированном и приготовленном виде усваивается лучше. Очень полезно для мужского здоровья, для предстательной железы. К тому же, витамин А — это антиоксидант, который поддерживает иммунитет слизистых», — объяснила специалист.

При этом томатную пасту не стоит употреблять тем, у кого есть аллергия на помидоры, предупредила она.

Согласно недавнему исследованию потребительских предпочтений россиян, проведенному ТМ «Пиканта» совместно с Online Market Intelligence (OMI), в России на ежедневной основе чаще всего употребляют томатную продукцию именно мужчины.

Например, ежедневное потребление протертой мякоти томатов среди мужчин составило 16,7%, тогда как среди женщин этот показатель несколько ниже — 11,3%. Кроме того, аналитики наблюдают рост потребления изделий из помидоров: за последний год объем увеличился на 45%.

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