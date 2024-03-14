Россиянам назвали продукты, опасные при ежедневном употреблении

Некоторые продукты при ежедневном употреблении становятся опасными для здоровья и могут спровоцировать серьезные заболевания. Так, каждый день нельзя есть рыбу тунец, так как она накапливает в себе ртуть, способную причинить вред организму. При этом если есть тунец раз в неделю, то он станет идеальным источником белка, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Не рекомендуются к ежедневному употреблению овощи семейства крестоцветных, в числе которых цветная, белокочанная и краснокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста, кольраби и другие. На ежедневной основе они могут вызвать дефицит гормонов щитовидной железы.

В сухофруктах содержится много сахара, из-за чего они провоцируют набор лишнего веса. Есть их можно не чаще двух раз в неделю по 50 граммов. Сюда же можно отнести фруктовые смузи, которые специалисты советуют заменить на овощные из-за большого количества сахара.

Нежелательно также каждый день есть томатную пасту, консервированные помидоры — из-за повышенной кислотности они раздражают слизистые. Красное мясо рекомендуется есть не чаще 3-4 раз в месяц. Оно переваривается до 6 часов и при частном употреблении вызывает риск развития сердечно–сосудистых и онкологических заболеваний.

К вредным для ежедневного рациона специалисты относят и свежевыжатые соки, называя их «сахарной бомбой», разрушающей поджелудочную железу. Готовить яйца на завтрак также рекомендуется не чаще 2-3 раз в неделю, так как желток содержит много холестерина.

Напомним, специалисты также предупреждают о вреде употребления натощак цитрусовых в виде фруктов или соков, бананов, выпечки из дрожжевого теста и кофе с молоком.

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