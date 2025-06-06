На ВДНХ дали старт международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии»

Экспедиция «Путешествие в сердце Евразии» пройдет по маршруту через пять стран

На ВДНХ у фонтана «Дружба народов» состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии», сообщает пресс-служба проекта.

Путешествие охватит Россию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. За 51 день участники преодолеют более 8 тыс. км, посетят более 30 городов и проведут бизнес-форумы, научные сессии, культурные и образовательные мероприятия.

Отмечается, что экспедиция направлена на формирование новых горизонтальных связей, укрепление общего историко-культурного пространства и создание платформы для устойчивого сотрудничества в регионе.

На церемонии директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник зачитал приветствие президента России Владимира Путина, направленное участникам.

Творческую часть церемонии открыли выступления артистов. Актер театра и кино Олег Гаас прочитал гимн экспедиции, написанный одним из членов оргкомитета. Завершила программу группа SOPRANO под руководством Мишеля Турецкого.

Гендиректор «Международного центра региональной интеграции» и руководитель оргкомитета экспедиции Ислам Назаралиев подчеркнул символичность старта у фонтана «Дружба народов».

По его словам, фонтан напоминает, что история созидания начинается, когда народы открыто смотрят друг другу в глаза. Он подчеркнул, что маршрут поддерживают местные предприниматели, университеты и культурные центры. Более 50 блогеров из всех стран-участниц станут проводниками смыслов и экскурсоводами по своим странам.

«Это история о единомышленниках, которые уважают друг друга. Если сегодня мы зажжем хотя бы одну искру дружбы, завтра она станет светом доверия, который озарит наш общий континент», — добавил Назаралиев.