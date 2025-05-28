Задержан директор судоремонтного завода Черноморского флота России

Директора судоремонтного завода Черноморского флота (ЧФ) Павла Флори обвинили в мошенничестве на сумму в 4 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом сообщили в Telegram-канале главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

В публикации говорится, что мужчине предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении ГОЗ.

В ходе расследования было установлено, что в феврале 2023 года завод заключил договор с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования.

В течение двух месяцев директор и представитель ИП с помощью внесения заведомо ложных сведений в документы о стоимости оборудования совершили хищение бюджетных средств на сумму свыше 4 млн рублей. После проведения преступных махинаций они распределили деньги между собой.

Во время допроса глава судоремонтного завода ЧФ признался в совершении преступления. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

До этого в Москве суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух обвиняемых по делу о хищении более 800 млн рублей, связанных с выполнением гособоронзаказа.

Ранее появились подробности по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево.