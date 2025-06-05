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Россиянин пришел в гости к бывшей жене и угнал ее машину

В Рязани мужчина угнал машину бывшей жены и был пойман
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Рязани оставил бывшую жену без машины, когда пришел навестить ребенка, мужчина украл ключи от авто и поехал кататься. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным полиции, 44-летний мужчина пришел в гости к бывшей жене, чтобы навестить ребенка. Когда женщина отвлеклась, он незаметно стащил ключи от ее новой иномарки, сел в авто и уехал.

Обнаружив пропажу машины, женщина обратилась в правоохранительные органы. Наряд ДПС остановил иномарку и задержал злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об угоне, рязанцу может грозить до пяти лет лишения свободы. Известно, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.

До этого в Миассе 30-летний мужчина едва не лишился автомобиля, согласившись подвезти незнакомку. В правоохранительные органы обратился владелец машины марки «Киа», заявив, что транспортное средство угнали у него на глазах. По словам мужчины, он проезжал мимо остановки, на которой заметил женщину, и предложил подвезти ее до дома. Она согласилась и села на заднее сиденье. По пути водитель заподозрил, что машина неисправна, и вышел проверить, в чем дело. Пока он осматривал машину снаружи, пассажирка перебралась на водительское кресло и угнала авто.

Ранее в Москве пассажиры избили таксиста и угнали его автомобиль.

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