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СК возбудил дело после гибели подростка под упавшими на него футбольными воротами

В Рязани СК возбудил дело после гибели подростка под футбольными воротами
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РИА Новости

В Рязани возбуждено уголовное дело после трагической гибели подростка из-за несчастного случая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России.

Инцидент произошел вечером 5 июня. По предварительной информации, несколько подростков играли на улице в футбол, когда на одного из них упали незакрепленные ворота. 17-летнего юношу госпитализировали в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался от полученных травм.

«В рамках уголовного дела следователями СК будут установлены все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

До этого аналогичный случай произошел в Екатеринбурге: там от падения футбольных ворот пострадал 11-летний школьник. Его с проломленным черепом в тяжелом состоянии положили в городскую больницу.

Мать пострадавшего рассказала, как бежала к сыну, кричащему от боли и это «показалось ей вечностью».

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