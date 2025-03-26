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«Кричал и терял сознание»: россиянка рассказала о сыне, на которого упали ворота

В Екатеринбурге прооперировали школьника, на которого упали футбольные ворота
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге 11-летнего мальчика, получившего тяжелые травмы при падении футбольных ворот, прооперировали. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на мать пострадавшего.

По словам женщины, об инциденте она узнала от друга сына, который позвонил ей сразу после ЧП.

«Бежала я, конечно, мне это казалось вечностью. Он кричал, приходил в сознание, терял сознание, я была рядом. Мы доехали до девятой больницы. Спасибо огромнейшее бригаде скорой и водителю», — поделилась собеседница СМИ.

Женщина отметила, что ее сына прооперировали, но подробностей она пока не знает.

Напомним, что инцидент произошел 25 марта. Мальчику диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, разрыв барабанной перепонки. Он находится в реанимации.

Ранее в школе Хабаровска первоклассник попал в больницу после падения с третьего этажа.

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