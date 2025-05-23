Россияне рассказали, сколько времени проводят в соцсетях

Большинство россиян не отводят соцсетям отдельное время в расписании — они присутствуют в жизни параллельно с другими делами. Так, 41% опрошенных признались, что скроллят ленту во время еды, прогулки или даже разговора. Это показал опрос DDX Fitness, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 27% стараются заходить только в свободные моменты, но это все равно происходит регулярно. Примерно 14% находятся в онлайне почти без перерывов, «чтобы быть в курсе происходящего». Получается, соцсети настолько встроились в нашу рутину, что воспринимаются как естественное сопровождение любых действий.

Даже во время тренировок многие не расстаются с телефоном. Опрос показал, что почти половина (40%) замечают, как кто-то во время занятий то и дело отвлекается на экран. 14% сталкивались с тем, что человек занимает тренажер и в это время сидит в телефоне. И лишь 20% заявили, что таких ситуаций не наблюдали.

Почти треть респондентов (33%) проводят в соцсетях от трех до пяти часов в день. Еще 30% — свыше пяти часов. Это почти полноценная рабочая смена — только без продуктивной работы. От одного до трех часов в день проводят онлайн 28% участников опроса, и только 8% могут похвастаться тем, что ограничиваются одним часом или меньше. Особенно выделяется группа от 18 до 24 лет: они чаще остальных проводят в соцсетях больше пяти часов, не отрицая тот факт, что соцсети — часть их жизни.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Казань оказались на первом месте по доле респондентов, проводящих в сети свыше пяти часов в день. На другом конце шкалы — жители регионов, например Красноярска и Липецка: там около 20% участников опроса заявили, что тратят менее часа в день.

Почти 53% россиян намеренно скроллят ленту, когда хотят избежать каких-то дел. 34% это происходит почти всегда: вместо того, чтобы сесть за работу или разобраться с делами, они бессознательно открывают приложение. Только 12% уверены, что соцсети им не мешают и не влияют на продуктивность. Получается, что мы часто не замечаем, как сами загоняем себя в ловушку прокрастинации.

Почти половина опрошенных (45%) признались, что проводят время в соцсетях в кровати — либо утром перед тем как встать, либо вечером перед сном. 26% предпочитают скроллить в транспорте, 21% — на работе. Для 6% соцсети сопровождают тренировки, а у 2% они включены даже в вождение автомобиля (не рекомендуем). Эти цифры говорят о том, насколько глубоко смартфон встроился в повседневную механику жизни — его не выключают даже в тех ситуациях, где раньше хотелось тишины или концентрации.

Каждая соцсеть уникальна и выполняет определенные функции, но именно Telegram сегодня занимает первое место по «времязатратности» — так считают 40% опрошенных. За ним идут Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (20%), VK (15%) и YouTube (13%). Наименее «впечатляющим пожирателем времени» оказался TikTok — всего 9% назвали его основным. Респонденты отмечают, что Telegram — универсален: здесь и новости, и блоги, и каналы, и общение. А TikTok и YouTube больше для молодой аудитории, которая ценит формат коротких видео.

49% россиян признались, что во время скроллинга ленты периодически ловят себя на мысли: «еще 5 минут», — но проходит полчаса. 38% попадают в это состояние часто, 12% — почти постоянно. Примечательно, что в группе 18–24 лет этот эффект особенно силен.

Несмотря на популярность идеи «цифрового детокса», реализовать ее удается далеко не всем. Только 26% пробовали удалять соцсети и действительно почувствовали пользу. 16% сначала удаляли, но потом вернулись. Остальные 58% не предпринимали никаких шагов к ограничению использования. Причины могут быть разными — от страха пропустить что-то важное до банальной привычки, которая кажется уже частью личности.

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