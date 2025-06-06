В Ростовской области поймали мужчину, подозреваемого в призывах к терроризму

ФСБ: жителя Ростовской области подозревают в призывах к расправам над военными

Сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в призывах к расправам над российскими военнослужащими. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина является сторонником идеологии украинского неонацизма. На этом фоне он разместил в мессенджере Telegram материалы, публично призывающие к осуществлению террористической деятельности. В частности, речь идет о призывах применять насилие по отношению к бойцам Вооруженных сил РФ.

«В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России <...>. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ФСБ.

Опубликованные мужчиной посты были проанализированы специалистами. Они пришли к выводу, что материалы содержат лингвистические и психологические признаки оправдания терроризма.

3 июня суд в Свердловской области признал 27-летнего местного жителя Алексея Рожкова виновным в нескольких преступлениях террористической направленности. В марте 2022 года мужчина поджег военный объект в своем городе, а позже оправдывал свои действия в эфире интернет-программы. Более того, он распространял ложную информацию о ВС РФ.

В результате Рожкова приговорили к 16 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину за оправдание теракта в кафе на Университетской набережной.