«Сошедшая с картины Пикассо» собака стала популярной в соцсетях

В соцсетях стала популярной собака с необычной внешностью, пишет Daily Star. Глядя на питомца, люди думают, что он сошел с картины Пикассо.

Аманда Рихтер из Канады была очарована, когда наткнулась на фото пятилетнего пса по кличке Броди, листая в интернете страницу приюта для животных. Собака, помесь немецкой овчарки, мастифа, питбультерьера и ротвейлера, в щенячьем возрасте получила травму, что привело к искривлению морды и частичной слепоте на один глаз.

«Он отважный малый. Он заставляет меня смеяться. Я часто слышу комментарии о том, что он очень похож на мультяшную собаку, которую мы рисовали в детстве», — прокомментировала Аманда.

Рихтер добавила, что просто не могла оставить Броди в приюте, поэтому забрала его с собой. Несмотря на свою особенность, питомец ничем не отличается от других собак. Аманда регулярно публикует в соцсетях фотографии с любимцем, отмечая, что среди его фанатов есть даже знаменитости.

Женщина надеется, что история с Броди послужит посланием и вдохновит других помогать собакам, которые «не идеальны».

Ранее на видео попала долгожданная встреча потерявшейся собаки и ее хозяйки.