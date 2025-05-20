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В Индии брачная аферистка 25 раз вышла замуж, чтобы ограбить своих супругов

В Индии арестовали девушку, которая вышла замуж за 25 мужчин и ограбила их
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Полиция Раджастхана арестовала 23-летнюю Анурадху Пасван, которая за семь месяцев вышла замуж за 25 мужчин в разных штатах Индии и ограбила их. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, брачную аферистку задержали в понедельник, 19 мая, в индийском городе Бхопал. Ее обвиняют в создании сложной мошеннической схемы, которая была направлена на обман женихов и кражу их ценностей вскоре после свадьбы.

Как рассказал следователь, который ведет это дело, девушка использовала поддельные документы, чтобы выйти замуж. После свадьбы она оставалась на несколько дней вместе с супругом, а затем «под прикрытием ночи» исчезала с золотом, деньгами и электроникой.

Мошенницу удалось вычислить после того, как один из женихов заявил на нее в полицию 3 мая.

Это не первый случай подобного обмана мужчин в Индии. В июле 2023 года была задержана еще одна женщина, которая вышла замуж за 27 мужчин и похищала у них деньги.

По данным источника, брачная аферистка действовала не одна, а вместе с сообщницами. Они искали подходящих женихов, показывали фото невесты и подталкивали их к свадьбе.

Позже новоиспеченная жена уходила от супруга, прихватив с собой ценные вещи. Для этого у нее были разные отговорки. Например, в одном из случаев женщина заявила, что ей нужно в больницу.

По факту произошедшего полиция Индии тогда начала расследование.

Ранее россиянка отдала 280 тысяч рублей «жениху из Германии».

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