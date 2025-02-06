В Петербурге младенец попал в больницу с проломленным черепом после ссоры родителей

Mash: в Петербурге мать уронила младенца на кафель во время пьяной ссоры

В Петербурге молодая мать стала фигуранткой уголовного дела после того, как уронила ребенка. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Парголово. По словам самой 21-летней матери, в день инцидента они с 22-летним возлюбленным выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора.

В этот момент в левой руке петербурженки находилась трехмесячная дочь. Во время конфликта младенец дважды упал на пол. В результате пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом правой и левой теменных костей.

«Ее пришлось экстренно госпитализировать в состоянии средней степени тяжести», – сообщается в публикации.

Медики оказали ребенку всю необходимую помощь.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Девушку задержали. Известно, что ранее она не состояла на учете, была студенткой медколледжа.

Ранее в Петербурге ребенок получил травму головы, упав во время кормления.