В Кабардино-Балкарии врачи спасли мужчину, у которого 18 раз останавливалось сердце

В Кабардино-Балкарии медики 18 раз спасли жизнь пациенту

Врачи Кабардино-Балкарии спасли 47-летнего пациента, у которого во время медицинских процедур 18 раз останавливалось сердце. Об этом сообщает Минздрав региона.

Мужчину привезли в медучреждение с признаками сердечной недостаточности. Специалисты начали оперативно реанимировать больного, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние мужчины удалось стабилизировать несмотря на 18 остановок сердца.

Однако спустя всего два дня у пациента диагностировали тромбоэмболию легочной артерии, он снова пережил вмешательство.

«В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и выписан домой под амбулаторное наблюдение», – сообщается в публикации.

До этого блогер из Перу рассказал, как у него развилась сердечная недостаточность из-за привычки грызть ногти. В его организм попала бактерия, что привело к проблемам с сердцем. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, мужчине заменили клапан.

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