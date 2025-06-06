Россиянин встретил газовщиков с заряженным дробовиком

Петербуржец встретил газовщиков с заряженным ружьем и отказался пускать в дом

В Санкт-Петербурге местный житель, задолжавший оплату за газ, отказался пускать к себе сотрудников службы газа, которые приехали отключать его от коммуникаций. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, работники коммунальной службы приехали в Парголово, чтобы перекрыть газ мужчине с долгом в размере 400 тысяч рублей. Хозяин таким гостям не обрадовался. Когда те хотели подойти к дому, он выехал из гаража на автомобиле, покинул салон, достал дробовик, перезарядил его и встал под окнами.

Сотрудники службы, опасаясь агрессии, вызвали полицию. После приезда правоохранителей, мужчина опустил оружие. Его задержали. Сопротивления должник не оказывал.

Ранее стало известно, что взрыв газа в жилом доме Черкесска мог произойти из-за пожилой женщины с психическим расстройством, которая отказывалась впускать домой специалистов экстренных служб.

До этого юрист Сергеев предупредил, что упрощение допуска газовщиков в квартиру дает лазейки мошенникам.