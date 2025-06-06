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«Разодрала футболку за эскимо »: уральцы устроили драку из-за мороженого

В Екатеринбурге соседи подрались из-за мороженого
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Екатеринбурге спор соседей из-за оплаты мороженого перерос в драку. Конфликт грозит перерасти в судебное разбирательство. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Куйбышева. Как рассказал один из участников потасовки, он купил мороженое себе и своим детям. После этого один из детей отдал свое десерт соседке. Мужчина, увидев это, потребовал ее заплатитьги за эскимо, но та отказалась. Тогда покупатель забрал у нее угощение. Та попыталась вернуть его, но оппонент плеснул в нее водой из бутылки. После этого словесная перепалка переросла в драку. Мужчина заявил, что соседка порвала ему футболку за три тысячи рублей.

Отец детей написал на женщину досудебную претензию и рассчитывает на то, что та возместит ему моральный и материальный ущерб.

Ранее в Амурской области мужчина получил два года колонии за драку с соседом из-за шума.

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