«Разодрала футболку за эскимо »: уральцы устроили драку из-за мороженого

В Екатеринбурге спор соседей из-за оплаты мороженого перерос в драку. Конфликт грозит перерасти в судебное разбирательство. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Куйбышева. Как рассказал один из участников потасовки, он купил мороженое себе и своим детям. После этого один из детей отдал свое десерт соседке. Мужчина, увидев это, потребовал ее заплатитьги за эскимо, но та отказалась. Тогда покупатель забрал у нее угощение. Та попыталась вернуть его, но оппонент плеснул в нее водой из бутылки. После этого словесная перепалка переросла в драку. Мужчина заявил, что соседка порвала ему футболку за три тысячи рублей.

Отец детей написал на женщину досудебную претензию и рассчитывает на то, что та возместит ему моральный и материальный ущерб.

Ранее в Амурской области мужчина получил два года колонии за драку с соседом из-за шума.