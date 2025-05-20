В Благовещенске мужчина переломал ребра соседу из-за шума

В Амурской области мужчина получил 2 года колонии за драку с соседом из-за шума

Житель Благовещенска избил шумевшего соседа и получил два года колонии. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Инцидент произошел в марте 2024 года. Обвиняемый вместе с женой вернулся домой поздно вечером и услышал шум из квартиры соседа. Мужчина поднялся на этаж выше, в ходе ссоры с соседом он повалил его на пол и жестоко избил.

Пострадавшего госпитализировали с переломами трех ребер, повреждением легкого и тупой травмой грудной клетки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина избил соседа по коммуналке, пока тот спал. К 53-летнему мужчине в комнату ворвался сосед с его знакомым. Они выбили замок, а затем накинулись на сонного мужчину и принялись наносить побои прямо в кровати. Нападавшие украли восемь тысяч рублей, которые находились на видном месте, сняли смарт-часы и скрылись.

Ранее в Чувашии мужчина избил жену бейсбольной битой и сломал ей руку.