В Москве стали чаще появляться объявления о продаже квартир бэби-бумеров

На московском рынке недвижимости все чаще появляются квартиры, перешедшие по наследству от пожилых родственников — представителей поколения бэби-бумеров. Об этом сообщил глава аналитического направления «Циан.Аналитика» Алексей Попов в разговоре с РИА Новости.

Он пояснил, что речь идет о гражданах, родившихся в период с 1946 по 1964 год, который последовал за окончанием Второй мировой войны. Именно это поколение массово получало жилье во времена позднего СССР. Сейчас их квартиры начали активнее поступать на рынок, что, по словам Попова, отчасти связано с последствиями пандемии COVID-19, которая особенно тяжело сказалась на пожилых.

Аналитик отметил, что за последние семь лет доля объявлений о продаже квартир в домах, построенных в 1965–1985 годах, увеличилась на 14 процентных пунктов и достигла 41% среди всех предложений на вторичном рынке в Москве (без учета новостроек). Существенный рост пришелся на 2020–2022 годы, что подтверждает влияние пандемии.

Старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов отметил и заметные изменения на рынке. Он рассказал, что еще недавно только две из десяти квартир в спальных районах столицы продавали без подбора альтернативного жилья, а теперь таких предложений уже половина. По его словам, часто продавцы просто хотят получить деньги — в таких квартирах никто не живет.

Эксперты считают, что массовый выход наследственного жилья на рынок ожидается ближе к 2030 году. Попов напомнил, что пик рождаемости в СССР пришелся на середину 1950-х годов, и сегодня многим женщинам из этого поколения приближается 80 лет. Смирнов добавил, что в 2020 году около четверти жителей Москвы относились к бэби-бумерам. При средней обеспеченности жильем в 22 м² на человека через несколько лет может освободиться до 30 миллионов квадратных метров жилой площади — это порядка 600 тыс. квартир.

Тем не менее мнения экспертов о востребованности такого жилья расходятся. Попов считает, что, несмотря на моральное устаревание, квартиры в старом жилом фонде расположены в обжитых районах с хорошей инфраструктурой и становятся все более доступными по сравнению с новостройками. В то же время Смирнов отмечает, что интерес к таким объектам постепенно снижается, а срок продажи может достигать года.

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