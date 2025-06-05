В Госдуме рассказали об изменениях ведения ЕГРН

С 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут отображаться данные о членах семьи собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования недвижимостью. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Депутат отметил, что подобное нововведение позволит сделать сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными. По его словам, раньше информацию о семье собственника можно было получить только со слов продавца, что создавало риски для покупателей.

«Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту. Теперь же в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире», — сказал Аксененко.

В феврале лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, должны находиться под государственным контролем. Он подчеркнул необходимость проверки ценообразования и утверждения приемлемого диапазона цен, как это делается в сфере ЖКХ.

Ранее в России заблокировали Telegram-каналы, в которых продавались данные из ЕГРН.