В российском регионе медики скорой спасли малыша, оставленного на жаре в машине

В Серове медики на скорой спасли ребенка, который на жаре сидел в машине

В Серове Свердловской области сотрудники скорой спасли годовалого ребенка, который остался запертым в автомобиле в жаркую погоду. Об этом сообщает Минздрав региона в Telegram-канале.

В день ЧП в городе воздух прогрелся до +32°C, в салоне автомобиля температура достигала +50°C. Мама ребенка не смогла открыть авто и позвонила спасателям.

«Там уже были полиция и пожарные, которые поливали машину из брандспойта холодной водой, чтобы хоть немного снизить температуру», — рассказала сотрудница скорой помощи.

Подчеркивается, что мама малыша не сразу позволила спасателям разбить окно дорогой машины. Пока авто пытались открыть, фельдшеры успокаивали ребенка. В итоге, окно все-таки пришлось разбить, чтобы вытащить малыша.

Медики напомнили о том, как опасно оставлять маленьких детей одних в машине.

3 июня сообщалось, что в Челябинске женщина накричала на малолетнего ребенка и высадила его на автобусной остановке. Инцидент произошел на остановке «Торговый центр». Женщина высадила ребенка из автомобиля, накричала на него и закрыла дверь, оставив мальчика на улице.

Девушка, ждущая автобус, запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина кричит на прохожую, которая заступилась за мальчика. Далее к конфликтующим подходит мужчина и просит снять номер автомобиля на камеру, в этот момент водитель усаживает в машину ребенка и челябинку.

Ранее младенец попал в больницу с переломом ключицы, попавшись под ноги бабушке.