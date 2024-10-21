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Младенец попал в больницу с переломом ключицы, попавшись под ноги бабушке

В Оренбургской области младенец попал в больницу после падения на него бабушки

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Оренбургской области младенец оказался в больнице из-за несчастного случая: на него упала пожилая родственница. Об этом сообщает издание «1743.ru» в Telegram-канале со ссылкой на инспектора по делам несовершеннолетних Владислава Винюкова.

Инцидент произошел в городе Бугуруслан. По словам инспектора, бабушка заходила в комнату, когда десятимесячный внук заполз ей под ноги в дверном проеме. Женщина потеряла равновесие и упала прямо на младенца.

Ребенка забрали на скорой в местную больницу. Ему диагностировали перелом ключицы.

Полиция проводит проверку по факту травмирования мальчика.

До этого в Петербурге мать споткнулась и выронила младенца на асфальт, ребенка госпитализировали в реанимацию.

Ранее в Москве на коляску с младенцем упали строительные ограждения.

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