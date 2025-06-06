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Повар поделился секретами идеального ризотто

Pravda.Ru: для ризотто нужен рис с высоким содержанием крахмала
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Timolina/Shutterstock/FOTODOM

Ризотто, которое является классическим блюдом северной Италии, требует выбора правильного риса. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного повара.

Они отметили, что по приготовлению блюдо похоже на плов. Для него подойдет рис с высоким содержанием крахмала. Это позволит добиться кремообразной консистенции и сохранить форму зерен. Бульон может быть, например, овощным, говяжьим или куриным, его нужно взять в три раза больше, чем риса.

«Часто рекомендуют обжаривать рис до полупрозрачности, но на самом деле это не обязательно. Важно, чтобы зерна риса соприкоснулись с теплом, чтобы их поверхность потрескалась и они лучше впитали жидкость», — добавили в сообщении.

Накануне шеф-повар Дмитрий Ознобишин говорил, что гаспачо может стать альтернативой окрошке в летнем меню. Эксперт предложил добавить в суп клубнику, чтобы придать супу пикантный вкус. Для его приготовления потребуются 800 г томатов, один болгарский перец, два зубчика чеснока, 150 г белого хлеба, половина репчатого лука, 400 г клубники, 15 г бальзамического уксуса, соль, растительное масло, а также соус шрирача или табаско. Для подачи понадобятся болгарский перец, огурец, перец чили и оливковое масло.

Ранее в Рыбном союзе назвали любимые морепродукты и рыбу у мужчин.

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