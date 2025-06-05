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Шеф-повар назвал лучшую альтернативу окрошке в летнем меню

Повар Ознобишин: гаспачо с клубникой может заменить окрошку в летнем меню
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Пресс-служба кафе Touch of Matcha

Гаспачо может стать альтернативой окрошке в летнем меню. Об этом «Пятому каналу» рассказал шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

Эксперт предложил добавить в суп клубнику, чтобы придать супу пикантный вкус. Для его приготовления потребуются 800 г томатов, один болгарский перец, два зубчика чеснока, 150 г белого хлеба, половина репчатого лука, 400 г клубники, 15 г бальзамического уксуса, соль, растительное масло, а также соус шрирача или табаско. Для подачи понадобятся болгарский перец, огурец, перец чили и оливковое масло.

Для начала нужно запечь перец в духовке при температуре 250 градусов в течение 20 минут, переложить его в отдельную миску, накрыть пленкой и отложить, спустя время — снять шкурку и очистить от семечек. Лук нужно нарезать, положить в кипяток на минуту, чтобы удалить горечь и специфический запах продукта, хлеб — нарезать на крупные кусочки и поставить в разогретую до 180 градусов духовку, помидоры — надрезать, залить кипятком на минуту и снять кожицу.

После этого повар советует соединить ингредиенты, добавить к ним выдавленный чеснок и клубнику, пропустить содержимое через блендер и небольшой струйкой ввести растительное масло.

«Под конец по рецепту добавляются бальзамический уксус, соль и перец по вкусу. Блюду осталось только охладиться, чтобы оно стало еще вкуснее», — добавили в сообщении.

Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что окрошка – это один из самых полезных летних супов, который за счет низкой температуры в жаркую погоду хорошо влияет на вкусовые рецепторы и позволяет не пропускать приемы пищи.

Ранее врач рассказал, кому стоит отказаться от окрошки.

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