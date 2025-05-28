В Рыбном союзе назвали любимые морепродукты и рыбу у мужчин

Мужчины стали чаще потреблять рыбу и морепродукты в качестве основы здорового рациона, среди их любимых позиций — лосось, тунец и скумбрия. Об этом Life рассказал единомышленник Рыбного союза в продвижении рыбной продукции, шеф-повар Евгений Мещеряков.

По его словам, особенно полезными для мужского здоровья являются устрицы, которые положительно влияют на гормональную систему. Кроме того, к полезным эксперт отнес мидии и гребешки, богатые таурином и аргинином, а также жирные сорта рыбы. Это лосось, скумбрия и сардины. В них содержатся омега-3 жирные кислоты и витамин D.

«Омега-3 — это группа полиненасыщенных жирных кислот, которые организм не производит самостоятельно, но активно использует в обменных процессах. Рыба — это именно тот продукт, который способен комплексно улучшить и физическое, и психическое здоровье», — отметил Мещеряков.

Кроме того, он посоветовал мужчинам есть тунца, меч-рыбу, креветки и кальмары. Последние содержат уникальный комплекс микроэлементов, которые улучшают микроциркуляцию крови и обменные процессы.

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова до этого говорила, что продукты, в которых содержатся омега-3 жирные кислоты, например жирная рыба, помогут поддержать слух в хорошем состоянии.

Ранее диетолог ответила, опасно ли сочетать рыбу с яйцами и сыром.