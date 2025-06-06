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Названы продукты, которые нельзя сочетать с яйцами

Pravda.Ru: цитрусовые и соевое молоко нельзя сочетать с яйцами
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Oksana Mizina/Shutterstock/FOTODOM

Яйца не рекомендуется сочетать с цитрусовыми, потому что их кислота может изменить текстуру яиц и привести к тому, что они свернутся при приготовлении. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, их не стоит есть вместе с красным вином, потому что танины в напитке могут оставить неприятное послевкусие. Алкоголь с сырыми яйцами может представлять опасность из-за риска заражения сальмонеллой, соевое молоко с ними — может привести к избытку белка в организме, что грозит вздутием живота или проблемами с пищеварением.

Сочетание маринованных продуктов с яйцами может вызвать раздражение желудка, чай — проблемы с пищеварением, включая газообразование и повышение кислотности.

«Употребление яиц с бананами может привести к замедлению пищеварения и вздутию живота. Лучше есть их отдельно, чтобы получить максимальную пользу», — добавили в сообщении.

Диетолог Мария Манцороу до этого говорила, что мнение о том, что рыбу нельзя сочетать с яйцами и сыром, является мифом. По ее словам, это сочетание не вызывает пищевое отравление, как считают многие. Она подчеркнула, что отравление связано с употреблением зараженной пищи, поэтому свежие и правильно приготовленные продукты не приведут к таким последствиям.

Ранее были названы продукты, которые помогут избавиться от тревоги и бессонницы.

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