Бывший муж убил волонтера «ЛизаАлерт» и покончил с собой

В Бурятии бывший муж увез в лес и зарезал волонтера «ЛизаАлерт»

В Бурятии мужчина вывез в лес бывшую жену и убил ее с помощью ножа. Погибшей оказалась Мария Лубсанова, волонтер с позывным «Манюня» поискового отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, все произошло 5 июля в Иволгинском районе. Поводом для расправы стала ревность со стороны экс-партнера женщины. По свидетельствам очевидцев, сначала бывшие супруги ссорились в центре поселка, женщина просила о помощи, но якобы никто не откликнулся.

Затем бывший супруг вывез ее в лес, где убил ее ножом. После этого он свел счеты с жизнью.

Мария Лубсанова много лет была активистом «ЛизаАлерт». В региональном отделении организации ее жизнь назвали «ярким примером самоотверженности, мужества и бесконечной преданности делу помощи людям».

«Она всегда была готова прийти на помощь, поддержать и вдохновить других своим примером, стремилась помогать в любых условиях — этой весной она выезжала в качестве волонтера в Мариуполь», — рассказали в пресс-службе поискового отряда.

В пресс-службе регионального Следственного управления СК России заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» УК РФ. Там уточнили, что тела бывших супругов были обнаружены в лесу в ходе организованных поисков.

Ранее сообщалось о том, что в Чечне мужчина убил за непослушание и помогал искать молодую жену своего сына.