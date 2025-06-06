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Редактора Ura.ru обвинили в передаче взятки его дяде-полицейскому

Редактора Ura.ru Аллаярова обвинили в передаче своему дяде 20 тыс. рублей
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Денис Аллаяров/VK

Редактора свердловского филиала Ura.ru Дениса Аллаярова обвинили в передаче взятки в 20 тысяч рублей его дяде — начальнику уголовного розыска одного из отделов Екатеринбурга Андрею Карпову. Об этом заявили представители редакции.

По данным газеты, на Аллаярова указал сам Карпов, якобы с целью смягчить собственное положение — ранее мужчина был задержан по другому преступлению. В редакции агентства заявили, что считают журналиста жертвой оговора и провокации. По их словам, Аллаяров вину не признает, а в ходе обысков в офисе редакции и у сотрудников дома, доказательств передачи денег найдено не было.

Аллаяров был задержан после допроса и ночь провел в изоляторе.

«Считаем меру пресечения в виде ареста необоснованной, и рассматриваем такую меру пресечения с учетом статуса Дениса Аллярова, как давление на СМИ», — заключили в редакции.

Накануне в редакции Ura.ru и квартирах некоторых сотрудников прошли обыски. По данным источников «Коммерсанта», причиной стало подозрение в том, что журналисты могли незаконно получать внутренние сводки полиции и использовать их в публикациях. Были задержаны трое сотрудников, включая Аллаярова, однако после допросов всех отпустили.

Позже стало известно о повторном задержании Аллаярова — после того, как журналист был отпущен после допроса в Следственном комитете. Как заявил источник «Ъ», возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные использование, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».

Ранее редакция Ura.ru выступила с заявлением после обысков.

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Обыски в Ura.ru
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