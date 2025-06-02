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Общество
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Собака сбежала из дома, преодолела более сотни километров и уплыла на остров

Собака Эмбер сбежала из дома и путешествовала 36 дней по Великобритании
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phM2019/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании собака вернулась домой после 36-дневного путешествия и заплыва на остров, сообщает Би-би-си.

Собака по кличке Эмбер родилась в Катаре и была доставлена в Британию благотворительной организацией. После этого ее оставили на попечении семьи из Брамшоу, но спустя одну ночь в новом доме Эмбер сбежала. 25 апреля она пустилась в одиночное путешествие и преодолела около 161 км.

Эмбер неоднократно видели на территории графств Хэмпшир и Дорсет, однако поймать собаку никто не мог. Позднее выяснилось, что животное попало на остров Браунси, который расположен у английского берега Ла-Манша. Там ее накормил один из немногих местных жителей, а затем собака отправилась в обратный путь вплавь.

Наконец двое мужчин на лодке увидели ее в заливе Пул и спасли, после чего сообщили об этом в службу спасения потерянных собак.

«Я никогда не встречала собаку, которая пробежала столько миль и выжила», — признается опекунша Эмбер, Джесс Уодсворт.

Британка заверила, что теперь за собакой внимательно следят, и ей вряд ли удастся совершить еще один дерзкий побег.

Ранее пропавшая кошка три недели прожила в подвале дома, питаясь насекомыми и пивом.

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