Россияне рассказали, готовы ли они спонтанно уехать в город своей мечты

Многие россияне готовы спонтанно поехать в путешествие в город своей мечты, если у них появится такая возможность. Так, 66% опрошенных ответили положительно на вопрос, согласятся ли они на турпоездку, если им попадется билет за 990 рублей с выездом послезавтра, передает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Из согласившихся на внезапную поездку россиян 37% сообщили, что в целом готовы к спонтанным путешествиям, а еще 29% отметили, что отправятся в город своей мечты только если их отпустят с работы. Еще 31% признались, что лучше останутся дома.

Интересно, что женщины чаще мужчин решаются на спонтанные путешествия – 40% против 35%, причем мужчины чаще ссылаются на необходимость отпроситься с работы. 44% опрошенных заявили, что хотели бы поехать в путешествие с партнером, треть – в одиночку, а еще 19% выбрали поездку с друзьями.

Что касается самых желанных для спонтанных путешествий направлений, то более трети россиян назвали Петербург (37%), второе место занял Сочи (24%) и третье – Калининград (12%). Некоторые респонденты также отмечали, что хотят поехать в необычное место – например, в Южно-Сахалинск, Гусиноозёрск, Белокуриху, Петропавловск-Камчатский, Кисловодск, Новосибирск. Из заграничных направлений лидируют Париж, Минск и Анталья.

Всего в исследовании аналитиков сервиса путешествий «Туту.ру» принимали участие 1,5 тыс. жителей России.

До этого эксперт отдела продаж Onlinetours Дарья Абакумова рассказала «Газете.Ru», что отдыхать с семьей в Турции выгоднее, чем в Сочи. Так, все турецком Кемере отдых по системе «все включено» будет стоить от 96 тысяч рублей за двоих с размещением в трехзвездочном отеле, от 103 тысяч за двоих — в четырехзвездочном, от 160 тысяч за двоих — в пятизвездочном отеле на первой линии. Отдохнуть в Сочи по системе «все включено» можно по стоимости от 174 тысяч за двоих — но такое предложение есть всего в трех гостиницах.

Ранее москвичам назвали неочевидные направления для отдыха в июньские выходные.