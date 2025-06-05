Россиянам посоветовали в сильную жару пить больше жидкости с солью

Диетолог Королева: в жару сладкая вода крайне вредна – лучше добавить в нее соль

В жаркую погоду нужно отказаться от попыток утолить жажду сладкими напитками, тем более – газированными. От них пить хочется только сильнее, поэтому лучше выбирать обычную негазированную воду. При особенно высоких температурах избежать обезвоживания помогает соль, которую можно добавлять в напитки для восстановления водно-солевого баланса, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

В жару организм человека теряет много жидкости из-за повышенного потоотделения и испарения влаги в верхних дыхательных путях. Это приводит к ощущению сухости во рту, сгущению крови. При этом из организма выводятся также минеральные соли, что чревато нарушением работы сердечно-сосудистой системы, ритма сердца. Также организм покидают водорастворимые витамины C и витамины группы B, поэтому в жару можно добавлять в воду мяту, имбирь, лимон, мелиссу и крыжовник.

«Во избежание обессоливания организма в воду можно добавлять соль, — считает врач. — Это особенно актуально для жарких стран — например, в Узбекистане пьют горячий соленый белый чай, который хорошо утоляет жажду и компенсирует потери солевого состава».

Во время интенсивной жары пить воду рекомендуется каждые 15 минут. Если человек не находится под палящими лучами солнца, то можно делать лишь небольшие глотки – необязательно выпивать по 4-6 литров жидкости в день, подчеркнула врач.

«Пить можно по ощущениям, по мере появления жажды, чтобы не было сухости во рту. Главное, чтобы вода была не газированная и не сладкая», — заключила Королева.

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