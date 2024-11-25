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Названо неожиданное опасное место скопления плесени в квартире

Daily Mail: плесень из кондиционера может распространяться по всему помещению

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Shutterstock/M-Production

Кондиционер может стать главным источником распространения плесени в доме. Об этом изданию Daily Mail рассказал микробиолог и научный сотрудник Университета Майами Николас Мани.

Ученый объяснил, что черная токсичная плесень поражает множество поверхностей, которые длительное время находились во влажном состоянии, в том числе стены, кондиционеры и ванные комнаты. Плесень в кондиционере особенно опасна, поскольку при включении прибора споры могут распространяться по всему помещению, провоцируя респираторную аллергию, кашель, астму и затрудненное дыхание.

Другим источником распространения плесени могут быть ковры. Пораженные поверхности покрываются пятнами с зеленоватым оттенком. Такая плесень часто возникает на поверхности продуктов в холодильнике, если они слишком долго лежат без употребления.

Также в доме может встретиться так называемая «розовая плесень». Она представляет собой скопление бактерий Serratia marcescens. По словам врачей, эти бактерии могут вызывать инфекции мочевыводящих и дыхательных путей, а также в некоторых случаях инфицировать раны и глаз. Такая плесень обычно появляется в ванных комнатах и «питается» остатками мыла и шампуней.

При обнаружении плесени Мани рекомендует использовать отбеливатель или средство для мытья посуды, чтобы очистить поверхность. При этом во время уборки важно носить маску, чтобы не вдыхать споры.

Ранее была названа оптимальная влажность воздуха в квартире в осенне-зимний период.

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