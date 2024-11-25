Названо неожиданное опасное место скопления плесени в квартире

Кондиционер может стать главным источником распространения плесени в доме. Об этом изданию Daily Mail рассказал микробиолог и научный сотрудник Университета Майами Николас Мани.

Ученый объяснил, что черная токсичная плесень поражает множество поверхностей, которые длительное время находились во влажном состоянии, в том числе стены, кондиционеры и ванные комнаты. Плесень в кондиционере особенно опасна, поскольку при включении прибора споры могут распространяться по всему помещению, провоцируя респираторную аллергию, кашель, астму и затрудненное дыхание.

Другим источником распространения плесени могут быть ковры. Пораженные поверхности покрываются пятнами с зеленоватым оттенком. Такая плесень часто возникает на поверхности продуктов в холодильнике, если они слишком долго лежат без употребления.

Также в доме может встретиться так называемая «розовая плесень». Она представляет собой скопление бактерий Serratia marcescens. По словам врачей, эти бактерии могут вызывать инфекции мочевыводящих и дыхательных путей, а также в некоторых случаях инфицировать раны и глаз. Такая плесень обычно появляется в ванных комнатах и «питается» остатками мыла и шампуней.

При обнаружении плесени Мани рекомендует использовать отбеливатель или средство для мытья посуды, чтобы очистить поверхность. При этом во время уборки важно носить маску, чтобы не вдыхать споры.

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