Врач предупредил, о чем может предупреждать вздутие живота

Вздутие живота может быть симптомом развития онкологического заболевания. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, обычно такой симптом появляется при болезнях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Например, при дисбактериозе, из-за которого нарушается микробиота кишечника, гастритах, колитах и других.

«Для них характерно нарушение пищеварения и другой «букет» симптомов. <...> Более того, вздутие может сигнализировать и об опухоли кишечника. Во время онкологии чаще всего нарушается перистальтика органа, сужается его просвет, что и приводит к вздутию», — добавил Арзамасцев.

Врач уточнил, что при появлении этого недуга важно замечать сопутствующие признаки, в том числе боли, рези и изменение стула. Это может требовать обращения к специалисту.

Британский терапевт Амир Хан до этого говорил, что вздутие живота может естественным образом возникнуть после потребления бобовых и некоторых овощей, при недостатке клетчатки в рационе, а также у женщин перед менструацией из--за гормональных изменений. Чаще всего это не является признаком рака.

Ранее врач назвал продукты, от которых нужно отказаться при вздутии живота.