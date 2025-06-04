На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил, о чем может предупреждать вздутие живота

Врач Арзамасцев: вздутие живота может указывать на развитие рака
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Вздутие живота может быть симптомом развития онкологического заболевания. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, обычно такой симптом появляется при болезнях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Например, при дисбактериозе, из-за которого нарушается микробиота кишечника, гастритах, колитах и других.

«Для них характерно нарушение пищеварения и другой «букет» симптомов. <...> Более того, вздутие может сигнализировать и об опухоли кишечника. Во время онкологии чаще всего нарушается перистальтика органа, сужается его просвет, что и приводит к вздутию», — добавил Арзамасцев.

Врач уточнил, что при появлении этого недуга важно замечать сопутствующие признаки, в том числе боли, рези и изменение стула. Это может требовать обращения к специалисту.

Британский терапевт Амир Хан до этого говорил, что вздутие живота может естественным образом возникнуть после потребления бобовых и некоторых овощей, при недостатке клетчатки в рационе, а также у женщин перед менструацией из--за гормональных изменений. Чаще всего это не является признаком рака.

Ранее врач назвал продукты, от которых нужно отказаться при вздутии живота.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами