МТС заявила о планах отключить половину оставшихся базовых станций 3G по России

МТС объявила о планах отключить не менее половины оставшихся базовых станций 3G по всей стране, сообщает пресс-служба компании.

В июне-июле этого года компания полностью прекратит использование сетей третьего поколения (UMTS) в девяти городах семи регионов России. Освободившиеся частоты будут переведены в стандарт 4G (LTE).

Отключение затронет республики Адыгея, Башкортостан и Татарстан, Алтайский и Краснодарский края, а также Владимирскую и Новосибирскую области.

«Отказ от устаревшей технологии и перевод частот из стандарта UMTS в LTE увеличивает скорости передачи данных и емкость сети примерно на четверть, а также расширяет доступ клиентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE», — уточнили в МТС.

На этой неделе 3G уже было отключено в Бердске, Барабинске, Куйбышеве (Новосибирская область), Набережных Челнах (Татарстан) и Нефтекамске (Башкортостан). Также с середины июня МТС завершит работу 3G в Новоалтайске (Алтайский край), Суздале (Владимирская область) и Лабинске (Краснодарский край). Кроме того, в конце июля отключение произойдет в Майкопе (Адыгея) и Приморско-Ахтарске (Краснодарский край).

Ранее, в апреле и мае, сети 3G перестали функционировать в Ревде (Свердловская область), Саяногорске (Хакасия) и Усолье-Сибирском (Иркутская область).

Напомним, МТС разработала систему взаимодействия с абонентами для плавного перехода на новые стандарты связи в рамках пилотных проектов, которые были реализованы в Всеволожске (Ленинградская область) в 2023 году, а также в Угличе (Ярославская область), Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2024 году.

В компании отметили, что успешный опыт этих «пилотов» и низкая доля старых телефонов у абонентов позволили масштабировать отказ от 3G без затруднений и неудобств для пользователей в других регионах.