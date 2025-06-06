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На месте схода тепловоза с рельсов под Белгородом частично возобновили движение

ЮВЖД: на перегоне Прохоровка — Беленихино возобновили движение по одному пути
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Движение поездов по одному из путей на железнодорожном перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области восстановили после схода резервного тепловоза с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Telegram-канале.

Из заявления следует, что движение поездов на данном участке осуществляется в реверсивном режиме. При этом на месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.

«Компания принимает меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов», — добавили в ЮВЖД.

В ночь на 6 июня в Прохоровском районе Белгородской области резервный тепловоз сошел с железнодорожных рельсов. По данным ЮВЖД, это произошло в 1:57 (совпадает с мск).

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, причиной послужила детонация заложенного под пути взрывного устройства. На месте ЧП зафиксировали повреждение железнодорожного полотна, поэтому движение поездов на этом участке было приостановлено. Также сюда направили ремонтную бригаду.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее журналисты сообщили об увеличении количества пострадавших при подрыве моста через железную дорогу в Брянской области.

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