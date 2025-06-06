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Пожар на судне «Айсберг» прекратился

ТАСС: на судне «Айсберг» прекратился пожар, море несет его в сторону КНДР
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Андрей Шапран/РИА «Новости»

Рыболовная шхуна «Айсберг» после произошедшего на ней пожара в Японском море дрейфует в сторону Северной Кореи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в структурах наблюдения за морем.

«Пожар на «Айсберге» прекратился, сейчас судно дрейфует в сторону КНДР», — сказал источник агентства.

Начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков 4 июня сообщал, что все 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором «Остров Ионы» после получения сигнала бедствия.

Пострадавшее судно зарегистрировано в порту Корсаков и принадлежит ООО «ДВ-Флот». Причины возгорания не назывались.

В марте у берегов Южной Кореи произошел пожар на рефрижераторном судне Crystal Asia. В результате него пострадали шесть граждан РФ.

Ранее в Тихом океане загорелось судно-автовоз.

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