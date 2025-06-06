Во Владивостоке вспыхнул пожар в жилом доме

Двухэтажный многоквартирный дом загорелся во Владивостоке на улице Володарского, пожар локализован на площади около 500 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В публикации отмечается, что уже через пять минут после начала возгорания на месте работали пожарные. По их прибытии горела крыша по всей площади дома, произошло обрушение конструкций здания.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в ведомстве. На месте работают 66 человек личного состава и 16 единиц техники.

До этого в пресс-службе ГУ МЧС Сахалинской области заявили, что из горящего дома в Александровске-Сахалинском эвакуировали 35 человек, пять — при помощи спас-устройств.

Информация о возгорании крыши в четырехэтажном доме на улице Красноармейской поступила в 16:49 по местному времени (08:49 мск). Первый пожарный расчет прибыл на место через четыре минуты.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. О причинах возгорания ничего не сообщается.

Ранее на юге Москвы загорелся жилой дом.